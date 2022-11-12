Kripto para borsası FTX'in CEO'su 16 milyar dolar kaybetmesini takiben iflasını açıkladı

FTX kripto para borsasının kurucu ortağı ve yakın zamanda görevden ayrılan CEO'su Sam Bankman-Fried, birkaç gün içinde 16 milyar dolarlık servetini kaybetti.

Haftanın başlarında, FTX, rakibi kripto para birimi platformu Binance'in satın alma planlarından vazgeçmesinin ardından varlıkların gözden geçirilmesi ve likidasyonunu başlamak için gönüllü iflas işlemlerine başladığını duyurdu. Şirket ayrıca Bankman-Fried'in CEO olarak görevinden ayrıldığını da bildirdi.

Bloomberg'in haberine göre, Bankman-Fried'in servetinin zirvedeyken 26 milyar dolar olarak tahmin edilirken haftanın başında hâlâ yaklaşık 16 milyar doları bulunduğu biliniyordu. Ancak Bloomberg FTX kurucu ortağının servetinin yüzde 94'ünü kaybettiğini duyurdu.

Bloomberg ayrıca, FTX'in son 24 saat içinde yaklaşık 662 milyon dolarlık gizemli bir çıkıştan etkilendiğini ve bu durumu şirketin hukuk danışmanı Ryne Miller'ın "cüzdan hareketleriyle ilgili anormallikler" olarak tanımladığını bildirdi.

Binance CEO'su Changpeng Zhao bu haftanın başlarında FTX'in önemli bir likidite sıkışıklığı nedeniyle borsayı satın almak için kripto para devi ile temasa geçtiğini açıklamıştı. Çarşamba günü Binance, satın alma anlaşmasından çekildiğini duyurdu. Duyuruyu takiben, bitcoin döviz kuru Kasım 2020'den bu yana en düşük değer olan 15 bin 600 dolara düştü.