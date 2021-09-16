El Salvador'da halk hükümeti ve Bitcoin yasasını protesto etti

Orta Amerika ülkesi El Salvador'un İspanya'dan bağımsızlığının 200. yıldönümünde farklı sektörlerden işçiler, öğrenciler, yerli halk liderleri sokağa çıkarak hükümeti protesto etti.

Binlerce kişi El Salvador Devlet Başkanı Nayip Bukele'nin yeniden seçilebilmek için Anayasa'yı değiştirme girişimlerini ve Bitcoin'u ülkenin resmi para birimi olarak tanımasını protesto etti.

Hükümetin yürüyüşü önlemek için başkent sokaklarına çöp kamyonları çektirmesi ve başkente girişleri kısıtlamasına karşın binlerce kişi El Salvador Üniversitesi'nden kent meydanına yürüdü.

Gösteriler sırasında "Diktatör Bukele" yazılı dövizler taşınırken, ATM benzeri bazı Bitcoin otomatları ise ateşe verildi.

El Salvador Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul etmeye karar veren ilk ülke olmuştu.

El Salvador Halk Hareketleri Koordinasyon Komitesi tarafından yapılan ortak açıklamada 15 Eylül'de ülkenin İspanya'dan bağımsızlığının 200. yıldönümünün kutlandığı ancak geçen iki yüz yıl boyunca ülkenin gerçek anlamda bağımsız olmadığı vurgulandı. Açıklamada El Salvador halkının kaderinin geçen 200 yıl boyunca "dış güçlerin ve yerel oligarşik ailelerin çıkarları"nca belirlendiği belirtildi. Açıklamada El Salvador emekçilerinin sorunlarına çözümün ne daha fazla askerileşme ne de Bitcoin ile geleceği vurgulanarak halka mücadele çağrısı yapıldı.