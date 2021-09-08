Bitcoin ilk kez bir ülkede yasal para birimi oldu

El Salvador, kripto para birimi Bitcoin'i yasal para birimi yapan ilk ülke oldu.

El Salvador Devlet Başkanı Nayip Bukele, yaptığı açıklamada, Bitcoin'in yasal olmasının tarihi bir adım olduğunu söyledi.

Ülkede Bitcoin'in yürürlüğe girdiği ilk saatlerde başvurular nedeniyle dijital platformlarda teknolojik aksaklıklar yaşandığı belirtildi.

Bukele, daha önce yaptığı açıklamada, Bitcoin'in yasal olmasının, ülkeye yatırımları artıracağını ve kripto paranın "geleneksel finansal hizmetler"e erişemeyen El Salvadorlular için yardım niteliğinde olacağını söylemişti. Bukele, Bitcoin'in, yurt dışında bulunan El Salvadorluların da ülkeye para göndermesi için etkili bir araç olacağını savunmuştu.

Bukele, hükümetin 550 Bitcoin'e sahip olduğu bilgisini paylaştı. Bu, 26 milyon dolara tekabül ediyor.

Hükümet, Bitcoin'in yasallaşmasının ardından, ülke geneline kripto paranın komisyonsuz dolara çevrilebileceği ATM'ler koymaya başladı.

ABD doları, El Salvador'un diğer para birimi.