Kripto para vurgunu: 1 milyar lira ile ortadan kayboldular

İstanbul Küçükçekmece’de iddiaya göre dolandırıcılar Kripto para madenciliği sistemi kurduklarını söyleyerek yatırımcılara 40 günde yüzde 100 kâr vadetti. Şahıslar böylece yüzlerce kişiyi kurdukları sisteme abone etti.

CNN TÜRK'ten Furkan Okutan ve Kameraman Sercan Sever'in haberine göre, şüpheliler, yatırımcıları ikna etmek için önce lüks mekanlarda toplantılar düzenledi, ardından da bin 500 kişinin kripto paralarını kendi hesaplarına aktarmasını sağladı.

Sistem önce planlandığı gibi çalıştı. Yatırımcılar ilk üç ay düzenli olarak kâr paylarını aldı. Gün geçtikçe yatırımcı sayısı çoğaldı, tam 350 milyon Dogecoin toplandı ancak piyasa değeri yaklaşık 1 milyar lira olan sistem birden erişime kapatıldı. Yatırımcılar şüphelilere ulaşmaya çalıştıysa da başarılı olamadı.

Savcılığa başvuran mağdurlar ve avukat Sinan Keskin'in başvurusuyla 2 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca 11 kişi hakkında da soruşturma başlatıldı.