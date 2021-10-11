Kripto para borsası Coinzo kapandı

İzmir merkezli kripto para borsası “Coinzo” bu sabah itibariyle faaliyetlerini durdurduğunu, kullanıcıların Türk lirası ve kripto para bakiyelerini çekebileceklerini duyurdu.

Türkiye'de en yoğun kullanılan beş Türk kripto para borsası arasında yer alan Coinzo'nun, internet sayfası üzerinden yaptığı açıklamada şirketin 2018'den beri içinde olduğu dijital varlık servis sağlayıcıvhizmetini sonlandırma kararı aldığı, internet sitesine erişiminse 6 ay süresince açık olacağı belirtildi.

Şirket, kullanıcılarının bu süreç içinde Türk Lirası ve kripto para bakiyelerini çekebileceklerini ve alım/satım işlemleri hariç tüm özellikleri kullanabileceklerini duyurdu.