Kreşte sigortasız ve asgari ücretin altında çalıştırma

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Pancarlı Mahallesi’nde faaliyet gösteren Yeni Nesil Kreş ve Gündüz Bakımevi, bünyesinde çalıştırdığı birçok öğretmen ve eğitim emekçisini asgari ücretin altında ve sigortasız olarak çalıştırıyor.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na (PE) ulaşarak işyerinde yaşadığı sorunları anlatan bir yardımcı öğretmen, birçok çalışanın sigortasız ve asgari ücretin altında çalıştırıldığını ve bunlar arasında Suriyeli mültecilerin de bulunduğunu aktardı. Söz konusu işletmede çalışma koşullarına, düşük ücrete ve sigortasız çalışmaya dayanamayarak işten ayrılan öğretmen, maruz kaldığı sömürüyü ve hak gaspını PE’ye anlattı.

Gaziantep Yeni Nesil Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde ne kadar süre çalıştınız?

İki ay çalıştım, yardımcı öğretmenlik yaptım.

Hangi gerekçelerle işten ayrıldınız?

Öncelikle baskı, sömürü ve gericiliğin hâkim olduğu bir kurumdu. Patron her şeye hâkim olmak istiyordu. Müdür, "açık giyinmeye" karşı olduğunu söylemişti. Müdür yardımcısı aracılığı ile de bana "açık giyinmemem" gerektiğini iletti. Çalışma şekli çok düzensizdi. Part time çalışmama rağmen tüm günüm işle alakalı şeyler ile geçiyordu. Akşam eve gittiğim zaman diğer günün etkinliklerini hazırlayıp planlıyordum ve sabahları servise bir saat öncesinden binip öğrencileri alıyordum. Emeğimin karşılığını alamıyordum. İşimi en iyi şekilde yapmama rağmen patron bir türlü memnun olmuyordu. Özellikle Türkçe öğretmenlerine çok baskı yapılıyordu. İşe girdiğim ilk 3 gün deneme süresiydi, 3 günün sonucunda işe alındığım söylendi. Sigortanın deneme süresinden sonra yapılacağı söylendi ancak diğer öğretmenlerle birlikte hep geçiştirildim. Ben de bu koşullar altında çalışmak istemediğimi, işten ayrıldığımı söyledim.

Sizin dışınızda aynı hak gasplarına maruz kalan çalışanlar mevcut muydu?

İşe yeni başlayan 3 kişiydik. Benden önce başlayan bir öğretmen de sigortasının 3 hafta sonra yapıldığını söyledi. Diğer öğretmen de aynı şekilde. Hem düşük ücretle hem sigortasız hem de baskı ortamında çalışıyorduk. Suriyeli öğretmenlerin çoğunun sigortasının olmadığı söyleniyordu. Sigortasız ve asgari ücretin altında çalışmaya devam etmek istemedim.

Söz konusu işletme hakkında SGK’ya dilekçe vererek şikayette bulunacağım. Bizleri bu koşullarda çalışmaya mecbur bırakan bu düzenden haklarımızı almak için gereken her şeyi yapmalı, birlikte hareket etmeli ve mücadele etmeliyiz. Bizler örgütlenmediğimiz müddetçe patronlar tarafından sömürülmeye devam edeceğiz.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



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