Decathlon'da mobbing: İşçilerin çantaları ve poşetleri aranıyor

Decathlon mağazalarında çalışan işçilerin iş çıkış saatleri gelince çantaları ve poşetleri mağaza güvenliği tarafından aranıyor.

Geçtiğimiz haftalarda farklı Decathlon mağazalarından Patronların Ensesindeyiz Ağı’na (PE) ulaşan işçiler, tam zamanlı ve kısmi zamanlı çalışan tüm çalışanlara mesai bitiminde çanta aramaları yapıldığını belirttiler.

Mağazalarında "spor liderleri" olarak adlandırılan satış danışmanı/kasiyerlerin; gerektiğinde reyonda, zaman zaman da kasada bulunmaları gerektiğini belirten işçiler, mal kabul, açılış, kapanış, ticari politikalar, ekonomik analizler, stoklar, müşteri ilişkileri, kasada işlem alınması, kasanın açılması ve kapanmasına varana kadar çok geniş bir iş tanımı olduğunu aktardılar.

'Çanta araması yapmak mobbingdir'

Decathlon’da tam zamanlı çalışan işçilerin yanı sıra kısmi süreli çalışma düzeninin de yaygın bir şekilde uygulandığını belirten işçiler, bu uygulamanın başlı başına bir sömürü aracına dönüştüğü zaten açıkken bir de işçilere "hırsızlık yapabileceklerini" ima etmenin bir mobbing uygulaması olduğunu ifade etti.

Mağazada işçilerin herhangi bir alışveriş yaptığında ise fişlerini göstermelerine rağmen yalnız fişi değil çantalarının tüm gözlerini güvenliğe göstermeleri isteniyor. İşçiler bu duruma itiraz ettiklerindeyse yöneticilerinden bu aramaların işyerinin güvenliğinin sağlanması ve korunması amacıyla yapıldığı cevabını aldıklarını belirtti.

'Biz bir aileyiz vurgusu yapan yöneticiler işçileri hırsızlıkla suçluyor'

İşçiler, kasa odasına sokulmalarına rağmen kendilerine iş çıkışlarında potansiyel bir hırsız muamelesi yapılmasına oldukça tepkili. Çalışanların çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu Decathlon’da okulundan, özel yaşamından kısarak bir, bir buçuk saatlik yoldan çalışmak için gelen işçiler, çantalarının, eşyalarının her çıkışta kontrol edilmesinden rahatsız olduklarını ve kendilerine her fırsatta "biz bir aileyiz" vurgusu yapan müdürlerini samimi bulmadıklarını ifade etti.

PE’ye ulaşan işçiler, çantalarının ve üstlerinin aranmasına tepkili olduklarını, bu onur kırıcı durumun kabul edilemeyeceğini belirtti.

'Üstünü ve çantasını aratmak istemeyen işçi işten atılmakla tehdit edilemez'

Konu ile ilgili görüş aldığımız PE hukukçusu da uygulamanın hukuksuz olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"İşçilerin üstlerinin aranması, işveren vekillerinin beyanının aksine özel yaşama müdahale oluşturuyor ve bu durum Anayasa’nın 'özel yaşama saygı' başlıklı 20. Maddesi ile 'kişi dokunulmazlığı haklarının özel kişilerce ihlal edilmesi' başlıklı 17.maddesini ihlal ediyor. Üst araması, yalnızca kolluğa belirli durumlar için tanınmış bir tedbir olup, işçiler çantalarını veya üstlerini güvenlikçilere aratmak zorunda değildirler. Güvenlikçiler veya mağaza şefleri üstünü aratmayan bir işçiyi işten atmakla tehdit edemez."

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