Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov Cuma günü gazetecilere verdiği demeçte, Gürcistan'ın eski cumhurbaşkanı ve Ukrayna'nın Odessa kentinin eski valisi Mikhail Saakaşvili'nin "anavatanına" dönmesi hakkında bir soruya "hareketi ve nerede olduğu Kremlin'i ilgilendirmez." cevabını verdi.

Eski cumhurbaşkanının Gürcistan'a döndüğünü açıklamasına ilişkin Peskov, "Dinleyin, Saakaşvili her zaman üç halkalı bir sirktir" dedi.

Peskov, "Önemli olan, bu üç halkalı sirkin bu adamın bulunduğu ülkelerin vatandaşları için tehlike oluşturmamasını sağlamaktır" dedi ve "Tanrıya şükür, bu bizi ilgilendirmez" diye ekledi.

Rusya Devlet Başkanlığı sözcüsü ayrıca Kremlin'in şu anda Gürcistan'da Saakaşvili'nin faaliyetleri konusunda herhangi bir istikrarsızlık belirtisi görmediğini söyledi.

Eski Gürcistan cumhurbaşkanı Cuma günü erken saatlerde Facebook'ta sekiz yıl yurtdışında geçirdikten sonra "anavatanına döndüğünü" yazdı. Gürcü yetkililer defalarca Saakaşvili'yi ülkeye vardığı anda tutuklayacaklarını söylediler. Gürcistan İçişleri Bakanlığı, eski cumhurbaşkanının ülke sınırını geçmediğini söyledi. Gürcistan'ın iktidar partisi başkanı Irakli Kobahidze de Saakaşvili'nin gelişiyle ilgili haberleri yalanladı.

Ne olmuştu?

Saakaşvili, Ocak 2004'ten Kasım 2013'e kadar Gürcistan Cumhurbaşkanı olarak görev yaptı. 2013 yılında, cumhurbaşkanlığı süresinin dolmasına birkaç gün kala ülkeyi terk etti. Bunun hemen ardından, ikisi zaten cezası kesilmiş olmak üzere, aleyhinde dört ceza davası açıldı. Ocak 2018'de Tiflis Şehir Mahkemesi, Georgian United Bank çalışanı Sandro Girgvliani'nin 2006 yılında öldürülmesi nedeniyle Saakaşvili'yi gıyaben üç yıl hapis cezasına çarptırdı. Haziran 2018'de mahkeme, 2005 yılında milletvekili Valery Gelaşvili'ye yönelik saldırı nedeniyle Saakaşvili'yi ayrıca altı yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ülkeden kaçan Saakaşvili, Ukrayna'daki faşist darbenin ardından bu ülkede de çeşitli devlet kademelerinde yer aldı. 2014'teki darbenin ardından düzenlenen tartışmalı seçimle iktidara gelen Petro Poroşenko tarafından Odessa Valisi atanan Saakaşvili'ye aynı zamanda Ukrayna vatandaşlığı da verildi.

26 Temmuz 2017'de Saakaşvili ABD'de bulunduğu esnada Petro Poroşenko tarafından Ukrayna vatandaşlığından çıkarıldı ve "vatansız kişi" oldu.

29 Mayıs 2019'da yeni seçilen Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin tarafından tekrar vatandaşlık verilmesinin ardından Ukrayna'ya döndü.