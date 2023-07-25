Kremlin'den Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama: 'Tarih üzerinde anlaşamadık'

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye ziyaret planladığını söyledi. Uşakov "Hem Türk hem de Rus tarafının Putin'in Türkiye ziyareti için planları olduğunu doğrulayabilirim ancak henüz belirli tarih ve süre üzerinde anlaşmadık" dedi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Putin'in, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme planlarına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Putin'in Türkiye'yi ağustosta ziyaret edebileceğinden ve diğer seçeneklerden de bahsedildiğini hatırlatan Uşakov, ancak henüz bu hususta çalışmalara başlamadıklarını dile getirdi.

'Tarihte anlaşamadık'

Putin'in, Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçimini kazanmasının hemen sonrasında Türkiye'ye gelme sözü verdiğini kaydeden Yuriy Uşakov "Hem Türk hem de Rus tarafının Putin'in Türkiye ziyareti için planları olduğunu doğrulayabilirim fakat henüz belirli tarih ve süre üzerinde anlaşmadık" ifadesini kullandı.

Tahıl anlaşmasını ele alacaklar

Gazetecilerin, Erdoğan ve Putin arasındaki temaslarda tahıl anlaşması konusunun gündemde olup olmayacağını sorması üzerine Uşakov, gerek telefonla gerek yüz yüze görüşmede Erdoğan'ın da Putin'in de bu hususu ele alacak olmasının "doğal" olduğunu sözlerine ekledi.