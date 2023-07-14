Erdoğan: Putin'i ağustos ayı içerisinde misafir etme hazırlığımız var

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ağustos ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Türkiye'de misafir edeceklerini belirten Erdoğan "Sayın Putin'i ağustos ayı içerisinde Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var. Karadeniz Tahıl Koridoru'nun uzatılması konusunda hemfikiriz" dedi.

Yunanistan'la olan ilişkilere de değinen Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kast ederek, "Seçim kazanan iki lider olarak adımlarımızı olumlu istikamette atalım istiyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Kendilerinden istediğim en önemli konu başlıkları; bir Batı Trakya ile sorunlar, müftülerle ilgili konu bunları aşalım istedik. Özellikle bizim büyükelçilerimizin karşılıklı yapacakları görüşmelerle ön hazırlıkları yapacaklar. Daha sonra biz liderler olarak atılması gereken adımları atacağız" dedi.

AB açıklaması

Erdoğan, AB ile ilgiliyse "Beklentimiz AB kanadından beklentilerin cevabını almak. Görüşme yaptığım tüm AB üyesi liderleriyle bunları konuştuk. Kendilerinden artık 52 yıldır kapıda bekletilen Türkiye'ye yönelik olumlu adımları beklediğimizi söyledik" şeklinde konuştu.