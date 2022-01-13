Kremlin'den Putin uyarısı: Korkunç bir önlem

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptırım uygulanmasını öngören taslak metin de basın toplantısında gündeme geldi.

Peskov, Moskova'nın simetrik yanıt verip vermeyeceğine dair soruya şu yanıtı verdi:

"Bir devlet başkanına veya Rusya liderine yaptırım uygulanması, ilişkilerin kopmasıyla karşılaştırılabilecek korkunç bir önlem. Rusya, çıkarları için en iyi olanı yapmaya her zaman hazırdır ve yapacaktır."