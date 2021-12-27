Kremlin'den NATO'ya genişleme uyarısı: Ölüm kalım meselesi

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov NATO'nun eski SSCB ülkelerine doğru genişlemesini bir ölüm kalım meselesi olarak gördükleri uyarısında bulundu.

Kremlin Sözcüsü dün Rusya devlet televizyonuna verdiği demeçte NATO'nun doğuya doğru genişlemesi konusunda Moskova'nın tutumuna dair açıklamalarda bulundu. Peskov "NATO'nun Ukrayna gibi ülkelere ve muhtemelen daha önce Sovyetler Birliği'nde olan diğer ülkelere doğru genişlemesi bizim için fiilen ölüm kalım meselesidir" dedi.

RT'nin haberine göre, Peskov Rusya'nın Cuma günü yaptığı hipersonik Zirkon füzelerini denemesinin Batı'ya bir mesaj olduğunu da doğruladı.

Kremlin Sözcüsü, ABD ve NATO'ya sunulan güvenlik garantileri anlaşmaları tekliflerine atıfta bulundu ve diplomatik çabaların bu yolla daha ikna edici olacağını umduğunu dile getirdi.