Kremlin'den NATO'nun sınır dışı kararına yanıt

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO'nun Brüksel'deki Rusya temsilciliğinde çalışan 8 diplomatı sınır dışı etme kararının Rusya ile ittifak arasındaki ilişkileri normalleştirme imkanını ortadan kaldırdığını söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, günlük basın toplantısında gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Peskov, "NATO temsilcilerinin ülkemizle ilişkileri normalleştirme açıklamalarının gerçek eylemleriyle olan çelişkisi aşikar. Elbette bu eylemler, ilişkileri normalleştirmeye ve NATO'yla yeniden diyalog kurmaya imkan tanımıyor, aksine bu yöndeki perspektifleri tamamen baltalıyor" dedi.

Sky News muhabiri Deborah Haynes, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “NATO, Rusya’nın cinayetler ve casusluk da dahil olmak üzere şüpheli kötü niyetli faaliyetlerine yanıt olarak Rusya'nın ittifaktaki misyonunu yarıya indirme kararını aldı” diye yazmıştı.

'Olası Putin-Zelenskiy görüşmesi için gündem hazırlama çalışmaları başladı'

Bu arada Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy arasındaki olası görüşme için gündem hazırlama çalışmalarının başladığını doğruladı.

İki ülkenin devlet başkanlığı idareleri arasında Putin ve Zelenskiy'in istişare edebileceği konuların listesini hazırlamak için temaslar kurulduğunu teyit eden Peskov, "Çeşitli teklifler dile getirildi ve hazırlandı ancak şu ana kadar olası bir görüşme için gündem oluşturulması konusunda genel bir anlayış yok" ifadelerini kullandı.