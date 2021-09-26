Kremlin'den İdlib açıklaması: 'Kabul edilemez ve tehlikeli'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ile Erdoğan'ın 29 Eylül'de Soçi'de gerçekleşecek zirvesi öncesinde Rossiya 1 televizyonuna verdiği demeçte Suriye'nin İdlib bölgesindeki gelişmelere değindi.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre Peskov, Putin ile Erdoğan'ın "siyasi irade ortaya koyarak İdlib konusunda mutabakat sağlamak için müzakere potansiyeli bulduklarını" belirtti. Peskov, "Mutabakatlar sağlandı. Maalesef o bölgelerde teröristlerin etkinliği devam ediyor. Bu, kabul edilemez ve tehlikeli. Suriye'de çözüm sürecini engelliyor. Tüm bunlar gündemde olacak" dedi.

'Kırım açıklamaları nahoş bir iz bıraktı ama zarar vermez'

Erdoğan'ın Kırım'la ilgili açıklamalarına ilişkin ise Peskov "Her şeye rağmen Türkiye, çok gelişmiş ilişkilerimizin olduğu ve bu gelişmiş ilişkilerin yanında görüş ayrılıklarımızın da olduğu bir partnerimiz. Türkiye'nin, sayın Erdoğan'ın Kırım konusundaki tutumunu iyi biliyoruz ve onlar bunu saklamadı. Bu açıklamalar, biraz nahoş bir iz bıraktı, ancak bu, Erdoğan'ın Rusya ziyaretinin başarılı, zengin içerikli ve yapıcı geçme perspektifine hiçbir şekilde zarar vermez."

Kremlin Sözcüsü, Putin ile Erdoğan arasında "gerçekten de son derece güvene dayalı iş ilişkileri bulunduğunu ve bu ilişkilerin ciddi müzakereler için zemin hazırladığını" belirtti.