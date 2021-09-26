Erdoğan yarın bakanlarını toplayacak: Salgın ve İdlib gündemde

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 3 haftalık aradan sonra yarın bakanlarını toplayacak.

Toplantının ana gündem başlıklarının Covid-19 salgını, Afganistan'dan göç ve Suriye İdlib'deki gelişmeler olması bekleniyor. Erdoğan'ın Çarşamba günü Rusya'nın Soçi kentinde Putin ile yapacağı görüşmenin de ana konusunun İdlib olması bekleniyor.

Yarınki toplantıda yeni koronavirüs tedbirlerinin de ele alınabileceği belirtiliyor.

NTV'nin haberine göre bir süredir lokanta-kafe gibi kapalı mekanlar ve kamu kurumlarında aşısızlara ayrı yer ayrılması ve test zorunluluğunun AVM’leri de kapsaması gibi önlemlerin alınabileceği de iddia ediliyor.

Erdoğan cuma günü, "Yeni önlem olacak mı?" sorusu üzerine Bilim Kurulunu işaret edip, "Konuyu farklı bir yere taşımamız gerek" demişti.

Bakanlarıyla yapacağı toplantının ardından Erdoğan'ın bir açıklama yapması bekleniyor.