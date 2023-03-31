Kremlin'den Çin'in barış planı hakkında açıklama: 'Uygulanabilir olmayan maddeleri var'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Ukrayna'ya ilişkin ateşkes çağrısı ile Çin'in sunduğu barış planının karşılaştırılmasının uygun olmayacağını söyledi.

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko bugünkü parlamentodaki konuşmasında Ukrayna'da "her iki taraftaki askeri birlikleri hareket ettirme, yeniden gruplandırma, silah, mühimmat, asker ve teçhizat sevk etme hakkı olmadan" ateşkes çağrısında bulunmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki hafta Lukaşenko ile bir araya gelerek Belarus liderinin Ukrayna'da ateşkes çağrısını görüşeceğini duyurdu.

'Çin'in planında şu anda 'uygulanamaz' maddeler var'

Çin'in Ukrayna meselesinin çözümüne dair sunduğu barış planı hakkında konuşan Peskov, Putin ile geçen hafta Moskova'yı ziyaret eden Çin Devlet Başkanı Şi'nin bu plan hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Kiev'in Batı'nın sözünden çıkamayacağını ifade eden Peskov, "Plan askıya alınmadı ancak Ukrayna tarafının patronlarına, komutanlarına itaatsizlik edememesi nedeniyle deyim yerindeyse şu anda uygulanamayan bazı hükümler var" dedi.

Peskov "Bu komutanlar bildiğimiz gibi Kiev'de değiller. Savaşın devam etmesinde ısrar ediyorlar" diye ekledi.

'AB'nin 'barış gücü' fikri çok tehlikeli'

Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya "barış güçlerini" gönderme fikrini de değerlendiren Peskov, bunun "tehlikeli" olduğunu vurgulayarak, "Dünyada bu tür güçler, kurallara göre her iki tarafın rızasıyla kullanılır. Bu durumda bu, çok tehlikeli bir konu" ifadelerini kullandı.