Kremlin: Zelenskiy'i hâlâ Ukrayna’nın meşru devlet başkanı olarak görüyoruz

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy’i hâlâ Ukrayna’nın meşru devlet başkanı olarak gördüklerini söylerken, Zelenskiy’nin "Ukrayna ordusuna silah bırakma emri verebileceğini, böylece kimsenin zarar görmeyeceğini" dile getirdi.

Sputnik'in haberine göre, Kremlin Sözcüsü, Rusya ile Ukrayna delegasyonlarının barış görüşmelerinin birinci turunu dün gerçekleştirmeleri ardından Rusya ve Ukrayna devlet başkanlarının görüşmesi gibi bir planın bulunup bulunması sorusunaysa, “Hayır, henüz böyle bir plan yok” yanıtını verdi.

Peskov, Ukrayna’da misket ve vakum bombası kullanıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Peskov, “Bu yalan haber” dedi.