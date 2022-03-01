Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşta 6. güne girildi. Dün iki ülke heyetleri ilk defa Belarus'ta masaya oturmuştu. Heyetler istişareler için ülkelerine geri dönerken önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelmeleri bekleniyor.

Güncelleme: 09.59

Rusya Federal Havacılık Kurumu, Moskova'ya yaptırım sinyali veren İsviçre'nin havayolu şirketlerine Rusya semalarının kapatıldığını açıkladı.

Güncelleme: 09.21

Çeçen lider Kadirov, Ukrayna'da 2 Çeçen'in öldüğünü, 6 Çeçen'in yaralandığını açıkladı

Güncelleme: 09.00

Rus birlikleri, Ukrayna'nın güneyindeki Kherson kentine girdi.

Güncelleme: 08.30

Rusya ile müzakere toplantısında kendilerinin çeşitli öneriler sunduğunu belirten Zelenskiy, "Rusya pozisyonunu açıkladı. Bazı sinyaller aldık. Heyet Kiev'e döndüğünde, duyduklarımızı analiz edeceğiz ve ardından ikinci tur görüşmelere nasıl geçeceğimize karar vereceğiz" diye konuştu.

Güncelleme: 07.40

Ukrayna'nın Sumy Oblastı'nın Devlet İdaresi Başkanı Dmitro Zhyvytskyi, Okhtyrka'daki bir askeri birliğe Rus bombardımanı düzenlendiğini ve en az 70 Ukrayna askerinin öldüğünü açıkladı.

Stoltenberg: NATO Ukrayna'ya asker göndermeyecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna operasyonuna ne karadan ne de havadan dahil olacaklarını söyledi.

NBC News'e konuşan NATO Genel Sekreterİ Stoltenberg, Ukrayna'ya destek vereceklerini yineleyerek, NATO'nun Ukrayna'ya daha fazla askeri yardımda bulunacağını söyledi.

Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'da karşılacağı direnişi hafife aldığını belirterek, "Karşılaşacakları direnci hafife aldıklarını düşünüyorum ve bu yüzden daha az ilerleme kaydediyorlar. Bu yüzden çok daha yavaş ilerliyorlar ve beklenenden daha yüksek yıpranma ve zayiat oranlarına sahipler" dedi.

Stoltenberg, Rusya ve Belarus'tan ağır zırhlı ve uzun menzilli topların geldiğini söyledi. Jens Stoltenberg, Ukrayna hava sahasını kapatmayacaklarını belirtti.

NATO Genel Sekreteri, Rusya Devlet Başkanı Putin'in nükleer teyakkuz ilanından sonra NATO'nun nükleer kuvvetlerinin hazırlık seviyesinin değişmediğini iletti.

Pentagon: 5. madde kapsamında tehdit yok

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, bugünkü basın toplantısında, Rusya'dan NATO'ya Kuzey Atlantik Antlaşması’nın 5. maddesi kapsamında bir tehdit görüp görmedikleri sorusuna, “Hayır” yanıtını verdi.

Kuzey Atlantik Antlaşması’nın 5. maddesi, örgüte üye ülkelerin silahlı bir saldırıya uğrayan herhangi bir üye ülkeye yardım etmelerini öngörüyor.

Sekiz AB ülkesinden Ukrayna'nın üyeliğine destek açıklaması

Avrupa Birliği (AB) üyesi olan Çekya, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya ve Slovenya'nın cumhurbaşkanları, "Ukrayna’ya acilen aday statüsü verilmesi gerektiğini" bildiren ortak bir mektup yayınladı.

Sekiz ülkenin cumhurbaşkanı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından Avrupa Birliği üyeliği için yapılan resmi başvuru sonrasında ortak açıklama yaptı.

Aaçıklamada, “Biz, AB üyesi olan Çekya, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya ve Slovenya Devlet Başkanları olarak Ukrayna'nın AB üyeliğini hak ettiğine tam olarak inanıyoruz. Bu nedenle AB üye devletlerini Ukrayna'ya azami siyasi destek vermeye ve AB kurumlarının Ukrayna'ya AB aday statüsü vermek için bir an önce adımlar atmasına ve katılım müzakerelerini başlatmasına izin vermeye çağırıyoruz. Bu kritik anda Ukrayna ve halkıyla tam dayanışmamızı yineliyoruz” denildi.

'Rus kara kuvvetleri Kiev'e yaklaşıyor'

ABD uydu görüntüleme şirketi Maxar'ın dün akşam yaptığı açıklamaya göre Rus kara kuvvetleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru yaklaşmaya devam ediyor.

VOA'nın haberine göre, Kiev'e yaklaşan ve 27 kilometreye uzanan askeri konvoyun yüzlerce zırhlı araç, tank, çekili topçu ve lojistik destek araçlarından oluştuğu ifade ediliyor.

Öte yandan sabah 8.00 civarında Kiev'de hava saldırısı sirenleri yeniden çalmaya başladı.