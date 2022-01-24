Kremlin: Ukrayna'daki gerilimi NATO tırmandırıyor

ABD Doğu Avrupa ve Baltık ülkelerine asker konuşlandırma planlarken, Kremlin'den Ukrayna'da gerilimi tırmandıranın Rusya değil NATO olduğu açıklaması geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna geriliminin Rusya’nın eylemleri yüzünden değil NATO’nun Avrupa’nın doğusuna takviye güçler konuşlandıracağı şeklindeki açıklamaları yüzünden tırmandığını belirtti.

Sputnik'in aktardığına göre Peskov, ABD Dışişleri’nin Kiev’deki Büyükelçilik personelinin bir kısmını tahliye edecek olmasının Ukrayna gerilimini tırmandırıp tırmandırmadığı sorusu üzerine, “(Ukrayna’da) gerilim, ABD ile NATO’nun enformasyon alanındaki eylemleri ve somut eylemleri yüzünden tırmanıyor” dedi.

Kremlin Sözcüsü, "enformasyon alanındaki eylemler" ile Batı ülkelerinin "enformasyon kanalları üstünden yaydığı histeriden" bahsettiğini ifade etti. "Bu histerinin büyük miktarda yalan haberle desteklendiğini" kaydeden Peskov şöyle devam etti:

“Kelimenin gerçek manasıyla birkaç gün önce Rusya’nın (Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki) diplomatlarını tahliye ettiğine ilişkin bir yalan haber yayınlandı, bunu da bir histeri dalgası izledi. daha sonra, ABD Dışişleri’nin (kendi büyükelçilik personelinin ülkeyi terk etmesine ilişkin) tavsiyesi geldi.”

“NATO’nun (Doğu Avrupa’daki) güçlerini artıracağına, güçlerini ve teçhizatını buraya kaydıracağına ilişkin açıklamalarını görüyoruz” diye devam eden Peskov, “Dikkatinizi çekmek isterim ki bunlar, Rusya’nın yaptıkları yüzünden gerçekleşmiyor. Bunların hepsi (bu gerilim), NATO ile ABD’nin yaptıkları yüzünden, onların yaydıkları bilgiler yüzünden yaşanıyor” vurgusu yaptı.

'Kiev'in saldırı hazırlığı'

Kremlin Sözcüsü ayrıca, Ukrayna’nın doğusunda hükümet güçleri tarafından askeri bir çatışma çıkarılması olasılığının şimdiye dek görülmediği kadar yüksek olduğu uyarısında bulundu.

Peskov, Ukrayna ordusunun ülkenin doğrusundaki tanınmayan Donetsk ve Lugansk cumhuriyetlerine saldırma olasılığına ilişkin, “Böyle bir risk var ve şu an çok yüksek. Daha önce olduğundan çok daha yüksek” ifadelerini kullandı.

Peskov, Ukrayna hükümetinin Donetsk ve Lugansk cumhuriyetlerinin sınırlarına büyük bir askeri yığınak yaptığını da belirtip bunun, Kiev’in saldırı hazırlığında olduğunun göstergesi olduğunu kaydetti.

Kremlin Sözcüsü, Ukrayna ordusunun saldırıya ne zaman geçebileceğine ilişkin istihbarata sahip olup olmadıkları sorusu üzerine ise, “(Batılı) meslektaşlarımızın davrandığı gibi davranıp histerik açıklamalarda bulunmayacağız. Bu nedenle sorunuzu yanıtsız bırakacağım” dedi.

Ukrayna hükümetinin, Donetsk ile Lugansk sınırlarına yaptığı askeri yığınağa ilişkin bir soru üstüne Peskov, “(Ukrayna hükümetine sağlanan) her bir silah, ister savunma ister saldırı silahı olsun, Kiev’deki fevri kişileri, bu harekatı başlatmak için biraz daha isteklendiriyor. Bunun karşısında endişelenmemek elimizde değil, bunun uyarısını uzun süredir yapıyoruz” dedi.

Kremlin Sözcüsü, “İsterdik ki NATO ülkeleri de sıklıkla yaptıkları açıklamalarında, Ukrayna’ya krizi güç kullanımı ile çözme girişimi üstünde düşünmemesi çağrısı da yapsın” diye ekledi.

Peskov, ‘Rusya’nın Ukrayna’da kukla bir hükümet kurmak istediği’ şeklindeki haberler sorulunca da bu konuda açıklama yapmayacağını belirterek "Zira bu da biraz önce bahsettiğim yalan haber içerikli histerinin bir parçası” değerlendirmesini yaptı.