ABD'den Baltık ve Doğu Avrupa ülkelerine binlerce asker gönderme planı

ABD'nin Rusya'ya karşı tansiyonu tırmandıracak provokatif adımlarına yenileri ekleniyor.

New York Times gazetesinin ABD yönetiminden ismini vermediği kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ABD Başkanı Joe Biden Baltık ülkelerine ve Doğu Avrupa'ya birkaç bin ABD askeri konuşlandırma planını değerlendiriyor.

Kremlin tarafından defalarca reddedilse de ABD ve NATO Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı iddiasını dile getirmeye devam ediyor. New York Times'da yayımlanan habere göre ABD'li yetkililer, Biden'ın Baltıklar'da ve Doğu Avrupa'daki NATO müttefiki ülkelere savaş gemileri ve hava araçlarının yanısıra birkaç bin ABD askeri konuşlandırmayı değerlendirdiğini söyledi.

Gazeteye konuşan kaynaklar Cumartesi günü Camp David'de üst düzey Pentagon yetkililerinin Biden'a ABD'nin askeri varlığını Rusya'ya daha da yaklaştırmak konusunda birkaç seçenek sunduklarını söyledi. Seçenekler arasında bin ile 5 bin arasında ABD askerinin Doğu Avrupa ülkelerine gönderilmesi, durumun kötüleşmesi halinde bu sayının artırılması olduğu da belirtildi.

Ukrayna'daki ABD büyükelçiliği yetkililerinin ailelerine talimat

Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı da Pazar günü bir açıklama yaparak Ukrayna'daki ABD'li diplomatların aile üyelerine ülkeyi terk etmeleri talimatı verdiğini bildirdi.

Ukrayna'daki ABD Büyükelçiliği ise "Rusya her an askeri eylemde bulunabilir" iddiasında bulundu, ülkedeki ABD vatandaşlarından da planlarını buna göre yapmalarını istedi.