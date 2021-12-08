Kremlin: SSCB bir kere daha kurulamaz

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov Çarşamba günü gazetecilere verdiği demeçte, mevcut koşullar altında “Sovyetler Birliği'ni yeniden kurmanın” imkansız olduğunu ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Avrasya Ekonomik Birliği (AEB), ve Rusya ve Belarus Birlik Devleti'nin hiçbir şekilde ‘SSCB'nin reenkarnasyonuna yönelik bir girişim’ olmadığını söyledi.

Daha önce, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland, Washington'un Moskova'nın SSCB'yi canlandırmaya çalıştığı yönündeki “endişelerini” dile getirdi.

Peskov, "Bayan Nuland, Rusya ve Sovyet sonrası alanın tüm nüansları hakkında geniş bilgiye sahip. Eminim ki Bayan Nuland, tıpkı bizim veya diğer uzmanlar gibi, SSCB'yi yeniden kurmanın imkansız olduğunu açıkça anlamıştır" dedi.