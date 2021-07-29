Kremlin sözcüsü: Ankara ve Bakü'nün ortak ordu kurma planı yok

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov Perşembe günü gazetecilere verdiği demeçte, Moskova'nın Ankara ve Bakü'nün ortak bir askeri kuvvet kurma olasılığından endişe duyup duymadığı sorulduğunda, Azerbaycanlı ve Türkiyeli yetkililerin ortak bir Türk ordusu oluşturma konusunda bir açıklama olmadığını söyledi.

Kremlin sözcüsü, "Bu konuda yürütme makamları, Türk ve Azerbaycan cumhurbaşkanları tarafından yapılan herhangi bir açıklamadan haberimiz yok" dedi.

Peskov, "Tabii ki Azerbaycan ve Türkiye ikili ilişkileri güçlendirmeye çalışıyor, bu onların egemenlik meselesi, ancak bölgedeki istikrar ve öngörülebilirlik atmosferine zarar vermemesini sağlamak önemli. Konuyla ilgili her iki ülkeyle de, Türk ve Azeri ortaklarımızla düzenli temas halindeyiz." dedi.

Daha önce basında çıkan haberlerde, "ortak bir Türk ordusu kurma" konusunda Türkiye-Azerbaycan görüşmeleri yapıldığı iddiasıyla ilgili haberler, TBMM Başkanı Mustafa Sentop'a atıfta bulunmuştu. Ancak olayın daha sonradan oxu.az medya organlanının yanlış çevirisinden kaynaklandığı ortaya çıkmıştı.