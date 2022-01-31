Kremlin: Rus işletmelerine saldırı, misillemeyi beraberinde getirir

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov bugün yaptığı açıklamada, Londra'nın Rusya'yı yaptırımlarla hedef alma planlarının meşru olmadığını belirterek, tehditleri "işletmelere yönelik bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Londra, Ukrayna krizinini ve sözde "Rus işgal planlarını" öne sürerek, önümüzdeki günlerde Rus şirketlerine karşı yeni yaptırımlar getirme sözü verdi.

Peskov, "İngiliz Dışişleri Bakanı bazı yaptırımlardan bahsetti. Ama burada, bence, her şeyi gerçek adıyla adlandırmalıyız. Yaptırımlar meşru bir şeydir ve BM Güvenlik Konseyi'nin kararıyla resmen onaylanan bir şeydir" derken söz konusu şeyin daha ziyade "İşletmelere yönelik gizlenmemiş bir saldırı" olduğunu söyledi.

Peskov, bu tür herhangi bir "saldırganlığın" Moskova'dan karşı önlemlerin fitilinin ateşlenmesine vesile olacağını ima etti.

İngiltere'nin Rusya'ya karşı enerji şirketleri ve diğer "stratejik" endüstrileri hedef alan yaptırımlar planladığı tahmin ediliyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, hükümetin Rusya karşıtı yaptırımlar listesini genişletmek amacıyla İngiltere Parlamentosu'na yeni bir yasa tasarısı sunacağını belirtti.