Borrell: Rusya'yı stratejik emellerinden mahrum bırakacak yaptırımlar planlıyoruz

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dün yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'yı "stratejik hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duyabileceği ürünlerden mahrum bırakmak için" yeni yaptırımlar üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Borrell kişisel blogunda, "Caydırıcılık çalışmalarımızın bir parçası olarak, Rus ekonomisine ve finansal sistemine ciddi bedeller ödetecek yüksek etkili bir yanıt hazırlıklarında ilerledik. Burada ayrıca Rusya'yı stratejik emellerini yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu ürünlerden mahrum bırakarak daha uzun vadeli bir etkiye sahip olmak adına ihracat kontrol önlemlerini de düşünüyoruz." diye yazdı.

AB'li yetkili ayrıca, Rusya'nın AB temsilcilerini kara listeye alma kararından üzüntü duyduklarını ve uygun yanıt konusunda Moskova'yı uyardıklarını belirtti.

Borrell, "Bu bağlamda, Rus makamlarının Cuma günü açıkladığı, AB Üye Devletleri ve kurumlarının bilinmeyen sayıda temsilcisinin Rusya'ya girişini yasaklama kararını esefle karşılıyorum. Bu karar herhangi bir yasal gerekçe ve şeffaflıktan yoksundur ve buna uygun bir yanıt gelecektir. Bununla Rusya, gerginliğin azalmasına katkıda bulunmak yerine Avrupa'da bir gerilim iklimini körüklemeye devam ediyor" diye yazdı.

Borrell, "Rusya bir sinir savaşı yürütüyor" dedi.

Son haftalarda AB, Ukrayna'ya karşı saldırı başlatacağı iddiasıyla Rusya'yı yeni yaptırımlarla tehdit ediyor. AB, Moskova'ya karşı olası kısıtlayıcı önlemler üzerinde çalıştığını öne sürüyor.

Son haftalarda Batılı medya kuruluşları ve yetkililer Rusya'nın Ukrayna'ya karşı bir işgal başlatacağı yönünde düzenli senaryolar üretmeye ağırlık verdi. Kremlin bu tür açıklamaları "boş ve asılsız" olarak nitelendirdi ve amacının tansiyonu yükseltmek olduğunu söyledi.