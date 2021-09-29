Kremlin: Putin ve Erdoğan zirvede herhangi bir belge imzalamayacak

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Soçi'de yapacakları görüşmenin içeriğine ilişkin konuştu.

Haberrus'un aktardığına göre, Peskov, açıklamasında ikilinin herhangi bir belge imzalamayı düşünmediklerini belirtti.

Peskov, görüşmede Putin ve Erdoğan'ın Suriye, Afganistan ve Libya'daki durumun yanı sıra bir dizi başka uluslararası konuyu tartışacaklarını söyledi.

Görüşmede, S-400 uçaksavar füze sistemlerinin tedariğinin de görüşülmesi bekleniyor.