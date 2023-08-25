Kremlin: Putin ile Erdoğan yakın zamanda bir araya gelecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda bir araya gelmeleri için hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

Bugünkü basın toplantısında Putin-Erdoğan görüşmesine ilişkin soruya yanıt veren Peskov "Bu toplantının yakın zamanda gerçekleşmesi konusunda bir anlayış birliği mevcut. Ancak genellikle ortağımız ülkelerle bu türden ziyaretleri senkronize bir şekilde duyururuz. (Toplantının) tam olarak zamanı ve yeri kesinleştiğinde, yakın gelecekte sizi bilgilendireceğiz. Halihazırda hazırlıklar çok yakından sürüyor" dedi.

Yeni Şafak: Erdoğan Rusya'ya gidecek

Yeni Şafak gazetesi 22 Ağustos'taki haberinde Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırarak Erdoğan'ın yakında Rusya'yı ziyaret edeceğini, bu ziyaretin tahıl koridoru anlaşmasının sağlanması açısından kritik önem taşıdığını yazmıştı. Haberde Türkiye'nin Rusya'sız yeni bir rotanın sağlıklı olmadığı kanısında olduğunun belirtildiği kaydedilmişti.

Putin G20 Zirvesi'ne katılmıyor

Daha önce Erdoğan, Putin'in Ağustos ayında Türkiye'yi ziyaret etmesinin beklendiğini duyurmuş ancak bu konuda Rusya'dan resmi bir açıklama yapılmamıştı. Erdoğan daha sonra Macaristan dönüşü uçakta yaptığı açıklamada "Putin ile Eylül ayı içerisinde Hindistan'da G-20 toplantısı, ABD'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu var. Bu yoğunluk içerisinde fırsat bulursak Sayın Putin ile yüz yüze bir araya gelip konuşacağız" demişti. Kremlin Sözcüsü Peskov, bugün yaptığı açıklamada Putin'in Hindistan'da yapılacak G20 zirvesine katılmayacağını duyurdu.