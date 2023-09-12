Kremlin: Putin ile Erdoğan arasındaki iletişim devam edecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki ilişkiye değinerek, Putin ve Erdoğan'ın yakın gelecekte olası bir görüşme için iletişim halinde kalacağını ve gerekli görüldüğü takdirde yeni bir buluşmanın hızlı bir şekilde organize edileceğini aktardı.

DW Türkçe'nin haberine göre; Erdoğan ve Putin için, "Siz de biliyorsunuz ki sık sık telefonlaşıyorlar ve karşılıklı ziyaretleri hızlı bir şekilde koordine edilebiliyor" dedi.

Peskov, bir sonraki yüz yüze görüşme ile ilgili olarak, bugüne dek net bir tarih belirlenmediğini ancak Erdoğan ve Putin'in, 'gerekli görülmesi durumunda, bir sonraki buluşma için bir yıl daha beklememe konusunda anlaştığını' ve 'ihtiyaç halinde oldukça hızlı bir biçimde görüşeceklerini' dile getirdi.

Peskov, Ankara'nın hem Rusya, hem Avrupa Birliği (AB), hem de Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile ilişkilerini nasıl dengede götürebildiği sorusuna ise, "Türk yönetiminin ve bir bütün olarak Türkiye'nin yüksek derecedeki bağımsızlığı, Kuzey Atlantik İttifakı'nın (NATO) üyesi olsalar bile, onlara kendi çıkarlarını net bir şekilde tanımlama ve önceleme olanağı tanıyor" sözleri ile yanıt verdi.

Peskov, cevabının devamında, "Türkiye'nin sorunun (Rusya-Ukrayna savaşı) tüm tarafları ile ilişkilerini ayakta tutabilmesinin, Rusya ile dostane ve yapıcı bir ilişki içinde olmasının ve hukuken değil ama fiilen (anlaşmazlıkta) bir müzakere ortağı olma iddiasının nedeni de budur" ifadelerini kullandı.