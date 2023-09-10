ABD Genelkurmay Başkanı: 'Rusya'ya karşı saldırıda Ukraynalıların işi henüz bitmedi'

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, BBC'nin "Sunday" programına konuk olarak Ukrayna'nın Rusya'ya karşı saldırısını değerlendirdi.

Ukrayna'nın karşı saldırısının beklenenden "yavaş" ilerlediğini söyleyen Milley, "Ancak hala yoğun çatışmalar sürüyor. Ukraynalılar hala istikrarlı bir ilerleme kaydediyor" diye konuştu.

Milley, Ukrayna'nın karşı saldırısının başarısız olup olmadığını söylemek için henüz erken olduğunu söyledi.

Gelecek günlerde bölgedeki soğuk hava koşullarının Ukrayna'nın manevra kabiliyetlerini büyük ölçüde zorlaştıracağına işaret eden Milley, "Hala savaş için 30 ila 45 günlük makul bir süre var, yani Ukraynalıların işi henüz bitmedi" dedi.

Milley, karşı saldırıda Ukrayna'nın henüz hedeflerine ulaşamadığının altını çizerek "En başında bu savaşın uzun, yavaş, zor ve çokça zayiata neden olacak bir savaş olduğunu söylemiştim, tam olarak öyle oldu" değerlendirmesinde bulundu. (AA)