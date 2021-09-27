Kremlin: Putin Erdoğan’la yüz yüze görüşecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çarşamba günü için planlanan Rusya ziyaretinin hazırlıklarının devam ettiğini söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, bir soru karşısında, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmelerinin çoğunluğu, hatta neredeyse hepsi video-konferans yöntemi ile gerçekleşmeye devam ediyor, fakat Erdoğan ile görüşmesi tabii ki yüz yüze olacak” dedi.

Bunun yanında Peskov, Putin ile Erdoğan’ın görüşmesinin içeriğinin sorulması üstüne, liderlerin gündemlerinde bir dizi uluslararası sorunun olacağını söyleyip, “Bölgesel sorunlar: En başta Suriye, tabii ki Afganistan ve geleneksel olarak Libya’nın da gündemde yer alacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Putin ile Erdoğan’ın görüşmesi çarşamba günü Soçi’de gerçekleşecek.