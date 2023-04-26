Kremlin: Putin Akkuyu'nun açılışına video-konferansla katılacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne yakıt transferinin gerçekleştirileceği yarınki açılışına katılıp katılmayacağını doğrulaması istenince, “Evet, böyle bir planı var. Video-konferans yöntemiyle katılacak” dedi.

Putin’in Akkuyu’nun açılış törenine katılacağını, daha önce AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurmuş; ancak Putin'in video-konferans yoluyla açılışa katılacağı ortaya çıkmıştı.

Yarınki açılışta nükleer yakıtın transfer edilmesiyle santral teknik olarak çalışır duruma gelecek.