Kremlin: Putin Akkuyu'nun açılışına video-konferansla katılacak

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in yarın video-konferans yöntemiyle Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin açılışına katılmayı planladığını belirtti.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne yakıt transferinin gerçekleştirileceği yarınki açılışına katılıp katılmayacağını doğrulaması istenince, “Evet, böyle bir planı var. Video-konferans yöntemiyle katılacak” dedi.

Putin’in Akkuyu’nun açılış törenine katılacağını, daha önce AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurmuş; ancak Putin'in video-konferans yoluyla açılışa katılacağı ortaya çıkmıştı. 

Yarınki açılışta nükleer yakıtın transfer edilmesiyle santral teknik olarak çalışır duruma gelecek.

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