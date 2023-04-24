Emin Koramaz: Akkuyu'ya yakıt yüklemesi yapılmamalı

İnşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santraline nükleer yakıt yüklemesi yapılmak istenmesine ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından bir basın açıklaması yapıldı.

Bu adımı atmama çağrısı yapan Koramaz, "Akkuyu nükleer güç santralı ülke için daha büyük sorunlara neden olmadan bu projeden vazgeçilmelidir" dedi.

Koramaz'ın yazılı açıklaması şöyle: