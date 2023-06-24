Kremlin: Prigojin yargılanmadan Belarus’a gidecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Wagner Grubu kurucusu Yevgeniy Prigojin hakkında açılan ceza davasının kapatılacağını, Prigojin’in Belarus’a gideceğini belirtti.
Rostov bölgesindeki Rostov-na-Donu kentinden geri çekilmeye başlayan Wagner güçlerinin Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki kamplarına dönecekleri açıklandı.
Wagner'in tabi tutulacağı diğer şartlar şöyle sıralandı:
- Bugünkü olaylara katılan Wagner Grubu askerleri adli takibata tabi tutulmayacak.
- Wagner Grubu’ndan isteyen askerler Savunma Bakanlığı ile kontrat imzalayabilecek.
- Bugünkü durum özel askeri harekatınn gidişatının hiçbir şekilde etkilemeyecek, askerler karşı taarruzu başarıyla püskürtüyor, harekata devam edilecek.
Wagner lideri Prigojin, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’nun ‘Wagner’in Rusya topraklarında ilerlemeyi durdurması’ yönündeki teklifini kabul etmişti.