Kremlin: Pandora Belgeleri, ABD’nin en büyük vergi cenneti olduğunu gösteriyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, sızdırılan Pandora Belgeleri’ne ilişkin sorular karşısında, “Söz konusu belgelerde gerçekten göze çarpan tek şey, dünyanın en büyük off-shore ve vergi cennetinin hangi ülke olduğunu gösteriyor olması. Bu ülke tabii ki Amerika Birleşik Devletleri” dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Peskov, “Söz konusu durum, ABD’nin, vergi kaçırma ve kara para aklama ile mücadele etme niyetini açıklamış olmasıyla hiç uyuşmuyor. Fakat gerçeklik bu şekilde” diye ekledi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın çevresinin off-shore ülkelerde ‘gizli servetlerinin olduğuna’ ilişkin Pandora Belgeleri’ne dayandırılan haberlerin sorulması üstüne, “Doğrusunu söylemem gerekirse bu belgelerde Putin’in yakın çevresinin herhangi bir gizli servetine ilişkin bir şey görmedik. Belgeler yayınlanmaya devam ediyor, ancak şimdiye dek göze çarpan bir şey görmedik” dedi.