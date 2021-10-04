Dünya liderlerinin gizli servetleri ve anlaşmaları ortaya çıktı

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'nun (ICIJ) yayınladığı Pandora Belgeleri'nde, 35 mevcut ve eski ülke lideri ile 300'den fazla kamu çalışanının off-shore şirketleri ve hesaplarına dair detaylar yer aldı.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, belgeler Ürdün Kralı Abdullah'ın İngiltere ve ABD'de 70 milyon sterlinlik mülk aldığını gösteriyor.

Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair ve eşinin de Londra'da bir ofis alımı sırasında 312 bin sterlinlik damga vergisinden kaçındığı da belgelerde yer alıyor. Çiftin ofisi doğrudan almak yerine ofisin sahibi olan off-shore şirketi satın aldığı görülüyor.

Belgeler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Monaco'da gizli tutulan varlıklarla ilişkilendirirken, Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis'in de Fransa'nın güneyinde 22 milyon dolarlık iki villayı bir offshore yatırım şirketi üzerinden alışını gizli tuttuğu ortaya çıktı.

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in, ailesinin ve yakınlarındaki kişilerin de İngiltere'de 400 milyon sterlinden fazla mülk alımına dahil olduğu ortaya çıktı.

Diğer liderlere dair Pandora Belgeleri'nde yer alan bilgilerden bazıları şöyle:

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ve ailesinden altı kişi bir dizi off-shore şirket ağına sahip. Bu kişilerin 11 şirketle ilişkisi var ve şirketlerden birinin varlığı 30 milyon dolar.

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın yakın çevresinden kişiler, milyonlarca dolarlık varlığı bulunan şirketler ve tröstlerin gizli sahibi.

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'in kurduğu bir hukuk şirketi, bir dizi off-shore şirketin gerçek sahibi olan, yolsuzlukla suçlanan bir Rus politikacıyı gizlemek için sahte sahipler sağladı. Şirket bu suçlamayı reddediyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski gizli bir off-shore şirketindeki hisselerini 2019'daki seçimi kazanmadan kısa süre önce transfer etmiş.

Eski bir bankacı olan Ekvador Devlet Başkanı Guillermo, yakın akrabalarına düzenli ödeme yapan bir Panama vakfının yerine ABD'nin Güney Dakota eyaletindeki bir tröste ödeme yaptırmaya başlamış.

Çekya Başbakanı: Yanlış bir şey yapmadım

Pandora Belgeleri'nde adı geçen Çekya Başbakanı Andrej Babis, belgelerde hakkında 22 milyon dolarlık offshore hesapları üzerinden Fransa'da emlak satın aldığına dönük iddiaların bulunmasına ilişkin "Yanlış bir şey yapmadım" dedi.

CNN Prima News'ta yayınlanan tartışma programında konuşan Babis, "Bir Çekya bankasına bırakılan bu para vergilendirilmişti, benim paramdı, Çekya bankasına da geri döndü" dedi.

Babis, kendisinin 2009'da Fransa'da mülk satın aldığı sırada Çekya'da, Fransa'da ve ABD'de herhangi bir yasayı delip delmediğine ilişkin soruya "Tabii ki hayır... O para vergilendirilmişti" yanıtını verdi.

Babis, mülkü satın almadan önce girdiği hesap denetimlerinde alışveriş sırasında kullandığı paranın uygun ve vergilendirilmiş bir gelir olduğunun kanıtlandığını söyledi.

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'nun (ICIJ) yayınladığı Pandora Belgeleri'nde, Babis'in 2009 yılında Fransa'nın güneyindek, Fransız Rivierası bölgesinde 22 milyon dolarlık offshore hesapları üzerinden Fransa'da emlak satın aldığı ve bunu gizli tuttuğu öne sürülüyor.

Pandora Belgeleri'nde Türkiye

Pandora Papers'ta Türkiye'den 220'den fazla isim yer alıyor. Bu isimler arasında Türkiye'nin yeni zenginlerinden "köklü holding" sahiplerine iş dünyasının önde gelen temsilcilerinin yanı sıra sanat ve spor dünyasından "kamuya mal olmuş" kişiler de bulunuyor.

Belgelerde ayrıca AKP hükümetinden aldığı sayısız ihale ile gündeme gelen Rönesans Holding'in, bir yandan kamunun parasıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı inşa ederken diğer yandan vergi cennetine 210 milyon dolar aktardığı ortaya çıkmıştı.