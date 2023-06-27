Kremlin 'nerede bilmiyoruz' demişti: Prigojin Belarus'tan çıktı

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, paralı asker şirketi Wagner'in kurucusu ve lideri Prigojin'in Belarus'ta olduğunu açıkladı.

Lukaşenko'nun açıklaması, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un 'silahlı isyan'ın sona ermesinin ardından Prigojin'in nerede olduğunu bilmedikleri yönündeki açıklamasının ardından geldi.

Reuters'ın Belarus devlet haber ajansı BELTA'dan aktardığına göre, Lukaşenko, Prigojin'in Belarus'ta olduğunu doğrulayarak, Belarus Savunma Bakanı Viktor Khrennikov'un 'Belarus ordusunda Wagner gibi bir birim olmasından rahatsız olmayacağını söylediğini' belirtti. Lukaşenko, Khrennikov'a konuyu Prigojin ile görüşmesi talimatı verdi.

Rusya'da devlet ve Wagner arasında 24 Haziran'da yaşanan gerilimin Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun arabuluculuğunda sona ermesini sağlayan anlaşma, Prigojin'in Belarus'a gitmesin izin veriyor, Wagner üyelerinin ise isterlerse Rusya ordusuna katılmasını ya da Prigojin ile birlikte Belarus'a gitmesini öngörüyordu.