Kremlin: Kabil saldırısı sonrası Afganistan’da tehlike seviyesi hâlâ çok yüksek

Kremlin Sözcüsü Peskov, Taliban’ın başkente girmesinden beri binlerce kişinin ülkeyi terk etmek için akın ettiği Kabil Havalimanı dışında dün 72 Afgan sivil ile 13 ABD askerinin ölmesine neden olan bombalı saldırılara ilişkin, IŞİD’in Horasan grubunun üstlendiği bu saldırıları kararlı bir biçimde kınadıklarını belirtti:

“Söz konusu terör eylemlerini en kararlı biçimde kınıyoruz. Çok sayıda ölüm olduğuna ilişkin çok üzücü haberler bunlar.”

Sputnik'in aktardığına göre Kremlin Sözcüsü, Kabil Havalimanı dışında yaşananların, terörist grupların Afganistan’daki kaostan faydalanacağı şeklindeki tahminleri doğru çıkardığını kaydetti ve ekledi: “Bu durum, Afganistan’ın kendisindeki gerilimi artırıyor. Herkes için tehlike çok büyük. Tabii ki bu durum ciddi biçimde endişelenmemizin sebebi olmaya devam ediyor.”

‘Rus istihbarat servisleri Afganistan’daki tehlikeyi 7/24 izliyor’

Peskov, söz konusu terör saldırılarının Afganistan sınırları dışına sızma tehlikesinin bulunup bulunmadığı sorusu üstüne, Rus istihbarat servislerinin, bu ülkedeki militanların komşu ülkelere sızmasının önüne geçmek adına 7/24 çalışmakta olduklarını kaydetti.