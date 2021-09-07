Kremlin: Gine’de Rus şirketlerin çıkarlarının zarar görmemesini umuyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, askeri darbenin gerçekleştiği Gine’de Rus şirketler ve işletmecilerin çıkarlarının zarar görmemesini umduğunu söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, gazetecilere konuşan Peskov, “Gine’de olanları elbette dikkatle takip ediyoruz. Gine’deki durumun mümkün olan en kısa zamanda yasal çerçeveye dönmesini istiyoruz. Kuşkusuz her halükarda işletmelerimizin, şirketlerimizin zarar görmemesini, çıkarlarının korunmasını bekliyoruz” dedi.

Peskov, Gine’deki darbenin, alüminyum piyasasını gerçekten olumsuz etkileyebileceğini, ancak Moskova’nın, alüminyum üretiminin üçte biri kadarını kaybedebileceği belirtilen Rusal şirketine henüz destek sunmayı planlamadığını söyledi.

‘Taliban’ın tanınmasına yönelik henüz bir karar almadık’

Peskov, “Henüz Taliban’ın tanınmasına ilişkin bir karar alınmadı. Orada olan her şeyi son derece dikkatle takip ediyoruz. Şu anda Taliban’ın vaatleri ve açıklamalarının gelecekteki eylemleri ile ne kadar bağdaşacağını anlamaya çalışıyoruz” dedi.