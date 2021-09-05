Gine'de darbe: Özel Kuvvetler yönetime el koyduğunu duyurdu

Batı Afrika ülkesi Gine'de Cumhurbaşkanı Alpha Conde askerler tarafından gözaltına alındı. Sabah saatlerinde başkent Konakri'de silah sesleri duyulduğu ve askerlerin bölgeye yerleştirildiği haberleri yerel basına yansıdı.

Gine ordusuna bağlı Özel Kuvvetler komutanı Yarbay Mamady Doumbouya daha sonra devlet televizyonu RTG'de canlı yayına çıkarak ülkede Anayasa'nın askıya alındığını ve tüm sınırların kapatıldığını duyurdu.

Gine Savunma Bakanlığı ise darbecilerin püskürtüldüğünü iddia eden bir açıklama yaptı.

2010'dan beri Gine'nin cumhurbaşkanı olan Conde'nin gözaltındaki görüntüleri de askerler tarafından yayınlandı. Conde yeniden seçilebilmesi için onay verdiği tartışmalı anasaya değişikliklerinin ardından geçen yıl Ekim ayında 3. dönem görevine başlamıştı.

Darbenin lideri olan Doumbouya ise eski bir Fransız lejyoneri. Doumbouya İsrail, Senegal, Liberya ve Fransa'da aldığı eğitimlerin ardından Afganistan, Fildişi Sahilleri, Cibuti, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde konuşlandırılan birliklerde yer almıştı.

Gine Savunma Bakanlığı Doumbouya'ya 2018'de ordu içinde Özel Kuvvetler kurma görevi vermişti.

Conde'ye karşı 2011 yılında da bir askeri darbe girişiminde bulunulmuştu.