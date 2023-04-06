Kremlin doğruladı: İbrahim Kalın Moskova'da Putin ile görüştü

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Moskova’da bir görüşme gerçekleştirdiğini ve söz konusu görüşmede Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin nisan sonundaki açılışının hazırlıklarının ele alındığını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’ın Rusya lideri Putin ile gerçekleştirdiğini söylediği görüşmeye ilişkin soru üzerine “Böyle bir görüşmenin gerçekleştiği doğru” dedi.

Sputnik'in haberine göre Peskov, “Bu görüşmede Akkuyu da dahil, ülkelerimizin gündeminde yer alan büyük enerji projelerinin gerçekleştirilme süreçleri ele alındı. Tabii ki bu görüşme sırasında santrale yakıtın aktarılacağı törenin nasıl gerçekleştirileceği de konuşuldu" ifadelerini kullandı.

Putin seçim öncesinde Türkiye'ye mi gelecek?

TASS'ın haberine göre Peskov tarafların yakıt yükleme töreninin yapılmasına ilişkin görüştüğünü belirterek "Daha önce de söylediğimiz gibi Rusya törende üzerine düşen rolü oynayacaktır" dedi.

Daha önce Peskov, Putin’in Akkuyu’nun 27 Nisan’da yapılacak açılış törenine katılıp katılmayacağına dair net bir kararın alınmadığını belirtmişti.

Kalın AA canlı yayınında duyurmuştu

Kalın dün katıldığı AA canlı yayınında Moskova ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile de görüştüğünü belirtmiş, görüşmede ikili ilişkilerin, ticaret ve enerji konuların ele alındığını açıklamıştı.

Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne 27 Nisan'da zenginleştirilmiş uranyum yakıtının geleceğini hatırlatan Kalın, "Bu çerçevede Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Akkuyu'ya ilk defa bir nükleer bölge sıfatı ve statüsü verecek. Bu son derece önemli" demişti. Kalın Putin'e Erdoğan'ın Ukrayna konusu dahil mesajlarını ilettiğini, Putin'in de Erdoğan'a mesajlarını kendisine aktardığını duyurmuştu.

Habertürk: Görüşme 30 Mart'ta yapıldı, 1 saat sürdü

Görüşmenin tarihine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Habertürk’ün edindiği bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 30 Mart Perşembe günü Moskova’ya giderek Rusya Devlet Putin ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

1 saate yakın gerçekleşen görüşmede İbrahim Kalın ve Vladimir Putin’in yanı sıra, Putin’in ekonomi ve dış politikadan sorumlu iki danışmanı da yer aldı.

Meclis'te NATO oylaması olduğu gün Kalın Moskova'ymış

Buna göre TBMM'de Finlandiya'nın NATO'ya katılımının onaylandığı gün Kalın Moskova'da Putin ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin ilk bilgiyi Kalın dün AA canlı yayınında verdi. Bugün de Kremlin doğruladı.