'Hakan Fidan ve Hasan Doğan bakan, İbrahim Kalın MİT başkanı olabilir'

Türkiye 14 Mayıs'ta Meclis ve cumhurbaşkanı seçimine gidecek. Erdoğan, tüm kabinesini milletvekili adayı göstereceğini açıklamıştı. Erdoğan'ın bürokratlarının da vekil adayı mı olacağı yoksa daha farklı görevlere mi getirileceği merak konusuydu.

Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, bugünkü yazısında cumhurbaşkanının değişmesi durumunda üst düzey bürokratların tamamı, valiler ve üniversite rektörlerinin görevden ayrılacağını ileri sürdü. Bozkurt, AKP'nin “Kesin gidiyorlar” izlenimi yaratmaması için üst düzey bürokratların istifa ederek milletvekili aday olmaları engellendiğini kaydetti.

Sedat Bozkurt şunları kaydetti:

"Erdoğan yakın çevresinde de bunu yaptı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a ve özel kalemi Hasan Doğan’a izin vermedi. Fidan ile Doğan, Erdoğan’a göre mutlak kazanacağı seçimler sonrasında bakan olacaklar. İbrahim Kalın da uzun süren iddiaların ardından MİT Başkanı koltuğuna oturacak gibi. Plan bu.

Millet ittifakında hayli yoğunlaşan kimlerin bakan olacağı, üst düzey bürokratik makamlara kimlerin geleceği tartışmaları AKP içinde de eksik değil, tablonun olumsuzluğuna karşın. Bakanlar seçimlerde liste başı aday olacak ama seçimi kazanmaları halinde çoğu milletvekilliğinde kalacak ve yerlerine yeni bakanlar atanacak. Ve buna kendileri karar vermeyecek."