Askeri personel yasasında yapılmak istenen değişiklik ortaya çıktı: TSK siyasallaşacak

AKP, 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklifi’ni, TBMM Başkanlığı’na sundu. Milli Savunma bakanına verilen yetkilerin dikkat çektiği 49 maddelik teklife göre; TSK personelinin kıyafetine yönelik hangi hallerde, görevlerde, zamanlarda ve kimler hakkında kayıtlama ve kısıtlamaların uygulanmayacağı Milli savunma bakanınca belirlenecek.

Cumhuriyet'ten Sena Yaşar'ın haberine göre; teklifte, Genelkurmay başkanından alınarak, Milli Savunma bakanına verilen bir yetki daha dikkat çekiyor. Buna göre, Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) kararı ile general ve amirallerin terfi ve görev sürelerinin uzatılmasına yönelik işlemler bakanın teklifiyle yürütülecek, Genelkurmay başkanının görüşü alınmayacak. Ayrıca değişiklikle, TSK’deki muharip ve yardımcı sınıfların belirlenmesinde de “Genelkurmay Başkanı’nın görüşünün alınması” kaldırılarak, yerine “Milli Savunma Bakanlığı’nın karar vermesi” getiriliyor.

Disiplinsizlik fiili

Teklifle, Uzman Erbaş Yasası’nda da dikkat çeken değişiklikler öngörülüyor. Teklifte, “Gelirinin çok üstünde borçlanmaya düşkün olan ve borçlarını ödememeyi alışkanlık haline getirenlerin”, “Görevine, sosyal ve aile yaşantısına zarar verecek derecede menfaatine, içkiye, kumara düşkün olanlar veya TSK’nin, Jandarma Genel Komutanlığı’nın veya Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın itibarını sarsacak utanç verici veya toplumun genel ahlak yapısına aykırı fiillerde bulunanların” sözleşmeleri feshedilecek.

'Bu düzenleme çok tehlikeli'

Emekli askeri yargıç Ahmet Zeki Üçok, teklifteki "YAŞ’taki atama ve terfilerde Genelkurmay Başkanı’nın görüşünün alınmasının kaldırılmasına" tepki gösterdi. Üçok şunları söyledi:

“Düzenlemeyle artık atama ve terfilerde TSK’nin komuta kademesinin hiçbir etkisi kalmamıştır. Bu, askeri disiplini bozabilecek tehlikeli bir düzenlemedir. Çünkü kendisinin terfi ve atamasında hiçbir etkisi olmayan komutanın yerine, yetkili olan sivil Milli savunma bakanına, bakanlıktaki daire başkanına, onlara etki edebileceğini düşündüğü milletvekillerine, partisinin il veya ilçe başkanına gidecekler. Bu da TSK’nin tamamen siyasallaşmasının önünü açacak olan çok tehlikeli bir durumdur. Çünkü komutan dediğiniz kişinin hiçbir yetkisi kalmıyor. Terfi ve tayin ettiremiyor, disiplin cezası veremiyor; düzenlemeyle Milli savunma bakanı veya Cumhurbaşkanı veriyor.”

'Her şeyi AKP'lileştiriyorlar'

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz teklifle AKP’nin teoride olan ama pratikte kullanmadıkları durumu, yasalaştırmak istediğine dikkat çekti. Ahmet Yavuz, “Zaten alması gerekse de, Genelkurmay başkanının görüşünü alan kimse yoktu. Şimdi de bu teklifi yasal hale getirmeye çalışıyorlar. Bu tamamen yanlış bir şey. İktidar her şeyi siyasileştiriyorlar. Siyasetin de elbette bir ağırlığı vardır. Bunlar her şeyi AKP’lileştiriyorlar” diye konuştu.

'TSK'nin ipi çekiliyor'

TBMM Milli Savunma Komisyonu üyesi CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ise 6 Nisan’da Meclis’in kapanacağını belirterek şu tepkiyi gösterdi:

“Personel özlük haklarıyla ilgili önemli düzenlemeler yok, ancak Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının ayrı ayrı MSB’ye bağlanması için giderayak yasal çerçeve oluşturuluyor. Emir komuta birliği prensipleri gözardı ediliyor. Özlük haklarıyla ilgili iyileştirmeler aslında bir ‘havuç’. Teklifin altında yatan hinlikler var. Yapısal düzenlemeler ile ucube bir yapı getirilerek. TSK’nin ipi çekiliyor. Ordu, Mustafa Kemal’in ordusu olmasının ötesinde bambaşka yapıya büründürülüyor. Laik ve Kemalist ordu bunlar için engel. Bu kimlikten çıkarmaya çalışıyorlar.”