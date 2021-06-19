Kremlin: Boris Johnson'la bir zirve mümkün

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson arasında bir görüşmenin İngiliz makamlarının "siyasi irade sahibi" olması halinde mümkün olduğunu söyledi.

Govorit Moskva radyosuna verdiği demeçte Peskov, "Hayır, böyle bir toplantı hazırlanmıyor, ancak potansiyel olarak mümkün. Londra'da siyasi irade hakim olursa, Londra'nın inisiyatifiyle ağır hasar gören ikili ilişkilerimizi onarmak mümkündür" dedi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace daha önce Johnson ve Putin'in 16 Haziran'da yapılan Rusya-ABD zirvesinden sonra bir araya gelebileceğini söyledi. Cuma günü Sky News TV kanalına verdiği bir söyleşide Wallace başbakanın "Moskova davranışını değiştirirse", Rusya ile ilişkilerde normalleşmeyi tartışmaya hazır olduğunu ifade etti.