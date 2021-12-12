Kremlin: ‘Biden, Rusya’yı finansal izolasyonla tehdit etti’

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile video konferans yoluyla gerçekleştirdiği görüşmede söylediklerine ilişkin açıklamalar yaptı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile video konferans yoluyla gerçekleştirdiği görüşmede Rusya'yı 'finansal izolasyonla' tehdit ettiğini açıkladı.

’Öyle görünüyor ki ABD’liler işgal iddialarına gerçekten inanmışlar’

Sputnik’te yer alan habere göre, Rossiya-1 televizyonunda konuşan Peskov, “(Biden) Ukrayna’nın geçici süreliğine işgalinin gerçekleşmesi halinde Rusya’nın finansal olarak izole edileceğini ve bunun gibi şeyler söyledi. Öyle görünüyor ki ABD’liler bunun ortaya atılan bir bilgi değil gerçek olduğuna inanmışlar” dedi.

Peskov, Rusya’ya karşı yaptırım uygulayıp da bizzat zarar görmemenin imkansız olduğunu, Putin ile Biden arasında gerçekleşen görüşmede iki liderin yüz yüze görüşme konusunda istekli olduklarını dillendirdi.

‘İki lider arasında saygılı bir üslup kullanıldı’

Peskov, liderlerin görüşmeye başlamadan önce birbirlerine el sallayıp gülümsemesini nasıl değerlendirdiği sorusu üzerine “Devlet başkanları doğal olarak birbirlerine karşı iletişimin, iyi iletişimin özelliklerini sergiliyorlar. Ancak belirli konular görüşülürken, herhangi bir şeyin hem Devlet Başkanı Putin hem de Başkan Biden tarafından farklı şekilde okunmasına mahal vermeyecek son derece net bir üslup söz konusu” ifadelerini kullandı.

Peskov, ‘Biden’ın Putin’i korkuttuğuna’ yönelik bir görüş karşısında ise “Bu doğru değil. Görüşme karşılıklı saygı çerçevesinde geçti. Putin’le asla başka türü konuşulamaz, aksi takdirde telefon açmazdı” cevabını verdi.

‘Putin, Rusya topraklarındaki Rus askerleri kimse için tehdit değil’

Rusya ve ABD arasında çok ciddi bir fikir ayrılığı olduğunu da ifade eden Peskov, Rus birliklerinin ülke içinde yer değiştirmesiyle ilgili yaratılan gerginliğin, Rusya’yı şeytanlaştırmak ve potansiyel saldırgan gibi göstermek amacı taşıdığını belirten Peskov’a göre, Putin, Rus askerlerinin Rusya topraklarında konuşlandırıldığını ve kimse için tehdit oluşturmadığını vurguladı.

Peskov sözlerini şöyle noktaladı:

“Devlet Başkanı, ABD Başkanı ile konuşurken net bir şekilde şunu belirtti: Rusya topraklarında konuşlandırılmış olan ve hiç kimseyi tehdit etmeyen Rus askerlerinden bahsediyorsunuz, ancak bunu bizim topraklarımızdan bin kilometre uzakta otururken söylüyorsunuz”.