Biden: Putin'e Rusya'nın Ukrayna'yı işgali durumunda korkunç bir bedel ödeyeceğini söyledim

ABD'de yaşanan kasırga ve şiddetli fırtınanın ardından açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, gazetecilerin Ukrayna gündemine ilişkin sorularını da yanıtladı.

Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda "korkunç bir bedel" ödeyeceğini ve yıkıcı ekonomik sonuçlarla yüzleşeceğini söylediğini aktardı.

ABD'nin Ukrayna'ya asker gönderme ihtimaline ilişkin soruları yanıtlayan Biden, bu konunun hiçbir zaman masaya yatırılmadığını, ancak ABD ve NATO'nun ittifakın doğu sınırındaki ülkelere daha fazla birlik gönderebileceğini söyledi.

Biden, geçtiğimiz hafta Putin'le 2 saatlik bir telefon görüşmesi yapmıştı.