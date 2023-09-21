Kremlin: Aliyev, Putin'den özür diledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Karabağ konusunda yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Kremlin'den açıklama yapıldı.

Açıklamada Aliyev’in 20 Eylül’de Karabağ’da "Rus Barış Gücü"nün askeri personelinin trajik ölümü nedeniyle özür dilediği ve derin taziyelerini ilettiği, olayla ilgili en kapsamlı soruşturmanın yapılacağı ve sorumluların gereken cezayı alacağını vurguladığı belirtildi.

Açıklamada, bu bağlamda iki ülkenin başsavcılıklarının yakın temas halinde olduğuna işaret edilerek, Aliyev’in ayrıca mağdurların ailelerine mali yardım sağlamaya hazır olduğunu da ifade ettiği aktarıldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da "Rus Barış Gücü"nü taşıyan araca ateş açılması sonucu araçtaki askerlerin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Karabağ'daki Ermeni nüfusun hakları

Kremlin'in açıklamasına göre Putin ve Aliyev Karabağ'daki çatışmaların tamamen durdurulması konusunda "Rus Barış Gücü"nün yardımıyla varılan anlaşmaların tutarlı şekilde uygulanmasının önemine dikkati çekti. Bu bağlamda Bakü ve Ermeni temsilcileri arasında barış gücünün arabuluculuğuyla başlayan müzakerelere büyük önem verildiği aktarıldı.

Görüşmede Putin'in, Karabağ'daki Ermeni nüfusun haklarının ve güvenliğinin sağlanmasının önemini vurguladığı kaydedildi.

Azerbaycan tarafının da bu konularda "Rus Barış Gücü"yle etkileşime girmeye hazır olduğunu teyit ettiği aktarılan açıklamada, 2020-2022 dönemindeki üçlü anlaşmalar doğrultusunda müzakere yolundaki çalışmaların en üst düzeyde yoğunlaştırılması konusunda mutabakata varıldığı bildirildi.

Açıklamada, bölgedeki ulaşım bağlantılarındaki engellerin kaldırılması, Azerbaycan-Ermenistan sınırının belirlenmesi, Bakü ile Erivan arasında bir barış anlaşmasının hazırlanması çalışmalarının aktif hale getirilmesinin bu müzakerelerin içerisinde olduğu hatırlatıldı.