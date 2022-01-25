Kremlin: ABD’nin Ukrayna konusundaki eylemlerini büyük bir endişeyle izliyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin, Doğu Avrupa’da konuşlu olan 8 bin 500 askerini gerekmesi durumunda Avrupa’nın başka yerlerine yerleştirilmeleri için teyakkuz hâline geçirmiş olmasına ilişkin soru üstüne “ABD’nin enformasyon alanında ve fiilen yaptıklarının (Ukrayna’daki) gerilimi tırmandırdığını dün söylemiştim, bu konuda değişen bir şey yok. ABD’nin bu eylemlerini büyük bir endişe ile izlemekteyiz” dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Peskov, bu yeni gelişmelerin Rusya ile Batı ülkelerinin güvenlik garantileri konusunda yürüttükleri görüşmeleri etkilemeyeceğini kaydetti ve sundukları güvenlik tekliflerine ABD’nin bu hafta içinde kendi teklifleri ile yanıt vermesini beklediklerini ekledi.

Peskov, “(Rusya’nın istediği güvenlik garantilerine ilişkin) görüşmeler şu aşamada tamamlanmış durumda. Nasıl ilerleyeceğimizi anlayabilmemiz için o meşhur metnin (ABD’nin kendi tekliflerini içeren anlaşma metni) bize iletilmesi gerekiyor. Bunun bu hafta içinde gerçekleşmesini umuyoruz” ifadelerini kullandı.