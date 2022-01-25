ABD'den Ukrayna'ya asker gönderme hazırlığı!

Pentagon Sözcüsü John Kirby, Doğu Avrupa'ya olası konuşlanma için 8 bin 500 ABD askerine hazırlık talimatı verildiğini açıkladı.

Hazırlıkların NATO'nun "hızlı müdahale gücü"ne destek amaçlı yapıldığını söyleyen Kirby, nihai konuşlandırma kararının henüz verilmediğini söyledi.

Doğu Avrupa'ya asker gönderme planının "caydırma" amaçlı olduğunu ifade eden Kirby, ABD askerlerinin herhangi bir çatışmaya girmesinin amaçlanmadığını belirtti.

Askerlerin konuşlandırılma noktasına ilişkin kesin bir bilgi vermeyen Kirby, "ABD'nin, Doğu kanadındaki müttefiklere güç desteği sağlamaya hazır olduğunu açıkça bildiriyoruz" dedi.



