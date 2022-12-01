Kremlin: ABD ile mahkum değişimi müzakereleri sessizlik içinde yürütülmeli

Moskova ile Washington arasında mahkum değişimi konusu ile ilgili değerlendirmede bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, mahkum değişimi gibi hassas bir konudaki temasların alenen yapılmaması gerektiğini söyledi.

Sputnik'in haberine göre; Peskov, “Bu konuyu konuşmuyoruz ve herkesi bu konuda sessiz kalmaya davet ediyoruz. Bu tür meseleler ancak sessizlik içinde tartışılabilir” açıklamasında bulundu.

Peskov ayrıca Moskova ile Washington arasındaki temasların yılsonuna kadar yapılmasının planlanmadığını ifade etti.

Daha önce Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Washington ve Moskova’nın mahkum değişimi ile ilgili görüşmelere devam ettiğini belirtmişti.