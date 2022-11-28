ABD ve Rusya arasında mahkum takası görüşmeleri devam ediyor

ABD'nin Moskova Maslahatgüzarı Elizabeth Rood, ülkesinin Rusya'da tutuklu bulunan ABD'li basketbolcu Brittney Griner ve askeri casus olduğu ifade edilen Paul Whelan'ın serbest bırakılması için Moskova yönetimiyle müzakereler devam ettiğini açıkladı. Rood, Moskova'nın ABD tekliflerinin hiçbirine "ciddi bir yanıt" vermediğini söyledi.

RIA Novosti'nin haberine göre, Rusya'ya müzakerelerin devam ettiğini söyleyen ABD'li diplomat Rood, "ABD, masaya önemli bir teklif koydu. Biz bu teklifi genişlettik ve alternatifler ürettik. Maalesef şu ana kadar Rusya Federasyonu bu tekliflere ciddi bir yanıt vermedi" dedi.

Rood yaptığı açıklamada, CIA Direktörü William Burns ile Rus dış istihbarat şefi Sergey Narişkin arasında İstanbul'da gerçekleşen görüşmelerin devam edebileceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, 18 Kasım'da yaptığı açıklamada, ABD'de tutuklu bulunan Rus silah kaçakçısı Viktor Bout'un serbest bırakılmasını sağlayacak bir mahkum takası için görüşmelerin devam ettiğini söylemişti.