Kredi kartına taksit uygulamasıyla ilgili iddia: Bakan 'iyi değil' dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geçtiğimiz günlerde patron temsilcileriyle basına kapalı bir toplantıda bir araya geldiği öğrenildi. Sözcü'den Nedim Türkmen köşe yazısında, Bakan Şimşek'in toplantıda kendisine yöneltilen sorulara verdiği yanıtları yazdı.

İddiaya göre kredi kartı taksit sınırlamasına yönelik bir soruya Bakan Şimşek, "Dünyada kredi kartına taksit uygulayan tek ülkeyiz ve bu uygulamalar vatandaşın gelirinden fazla harcamasına neden oluyor, bu iyi bir şey değil" yanıtını verdi.

Türkmen yazısında Şimşek’in konut kiralarında uygulanan yüzde 25 zam sınırının kaldırılacağını duyurduğunu da söyledi. Konuyla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi. Söz konusu açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Bakan Şimşek, yüzde 25 kira zammı sınırının kaldırılacağını açıkladı' iddiası manipülasyon içermektedir" denildi. Öte yandan kredi kartına taksitte sınırlandırmayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da 31 Temmuz 2023 tarihli toplantısında aldığı kararla, kredi kartlarında uygulanan taksitlendirme sürelerini yurt dışı harcamaları kapsamında revize etmişti.

Cumhurbaşkanlığı 2024 Yıllık Programı'nda da kredi kartlarına ilişkin tedbir getirilmesinin yer aldığı görüldü. Programda 'Ekonomik dengeleri bozucu ve enflasyonu besleyen tüketim artışlarını önleyecek uygulamalar hayata geçirilecektir' yazılı bölümde "Kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süreleri başta olmak üzere enflasyonu düşürmeye yönelik politikaları destekleyici olarak alınan mevcut kararların etkileri analiz edilecek, gerek görülmesi durumunda ilave tedbirler alınacaktır" ifadeleri yer aldı.